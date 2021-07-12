Россия и Япония стали самыми пессимистичными по уровню бизнеса странами

Россия стал одной из худших среди ведущих экономик по ожиданиям роста выручки, экспорта и занятости, сообщает РБК со ссылкой на исследование Grant Thornton.

Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны, однако все еще остается одним из наихудших среди трех десятков ведущих стран, показало исследование International Business Report международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton.

В России 28% руководителей бизнеса, опрошенных в мае-июне 2021 года, оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год – по сравнению с 17% год назад и 21% полгода назад.

Только в Японии уровень бизнес-оптимизма еще ниже – 17% (эта страна много лет является антилидером рейтинга).

Аргентина занимает третье место с конца – там 30% руководителей компании оптимистично оценивают перспективы местной экономики.

До пандемии в 2019 году доля российских предпринимателей, положительно оценивающих ближайшее будущее экономики страны, составляла около 35%, показывают данные Grant Thornton.

В России была опрошена 121 компания разного уровня, что совпадает с медианным значением по размеру выборки во всех странах. Причем руководителям было задано порядка 30 вопросов, включая просьбы оценить тренд на ближайший год по инвестициям в информационные технологии, достаточности финансирования, доступности квалифицированной рабочей силы и т.д.

Авторы исследования отмечают, что уровень оптимизма бизнеса во время пандемии растет в других странах быстрее, чем в России. Например, Швеция с результатом 17% год назад теперь оказалась в верхней части списка с долей 75% предпринимателей-оптимистов. Все страны пережили уже несколько волн заболеваемости коронавирусом, и в России с апреля-мая идет третья волна – распространение дельта-штаммов COVID.

По обратному показателю – доля пессимистов – Россия заняла шестое место с долей 30%. Зато 41% респондентов в России – максимальный показатель среди всех стран – нейтрально, без оптимизма и пессимизма, относятся к перспективам российской экономики на горизонте одного года. Минэкономразвития на прошлой неделе подняло прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 2,9 до 3,8%, однако среднегодовой рост в 2014-2020 годах составил менее 0,4%.