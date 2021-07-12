8 июля в Telegram-канале АТБ прошел аудиобатл «Вклады VS накопительный счета»

8 июля в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su состоялся первый в истории АТБ аудиобатл «Вклады VS Накопительные счета»

На ринге в честном поединке сошлись два суперпрофессиональных бойца банковской розницы.

В оранжевом углу на защиту розничных вкладов встала Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов АТБ. В синем углу ринга Павел Нуждов, экс-директор департамента развития транзакционных, пассивных и инвестиционных продуктов банка Восточный, отстаивал позиции накопительных счетов.

В ходе аудиобитвы эксперты озвучили ключевые преимущества вкладов и накопительных счетов, рассказали о подводных камнях этих инструментов сбережений, ответили на вопросы ведущего, задали вопросы друг другу, а также ответили на вопросы аудитории. У слушателей была возможность проголосовать в режиме реального времени за вклады или накопительные счета прямо в Telegram-канале АТБ t.me/atb_su.

Так может ли вклад нокаутировать накопительный счет или наоборот? Эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на очевидные преимущества как вклада, так и накопительного счета, выбор всегда остаётся за клиентом, который воспользуется инструментом для сбережений, удобным именно для него, в зависимости от ситуации на рынке, его собственных целей и задач.

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