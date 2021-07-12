Альфа-Банк запустил сервис приема платежей по QR-коду для оффлайн-магазинов

Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и оффлайн-магазинам.

Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально попадут на расчетный счет продавца. Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 0,7% от суммы транзакции. Это в 2-3 раза дешевле торгового эквайринга. Лимит одной операции — до 600 000 руб.

Подключить сервис просто — достаточно подать заявку на эквайринг в Альфа-Банке и отметить «прием платежей по QR-коду». Терминалы не требуют дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня.

Однако этот способ расчетов лучше сочетать с традиционным. Если терминал не используется для приема оплат по картам, банк спишет абонентскую плату по тарифам торгового эквайринга. Предпринимателям, готовым полностью отказаться от терминалов, подойдет доступный эквайринг на смартфоне AlfaPOS.