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Примсоцбанк продлил льготную ипотеку на новостройки ещё на год

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Срок оформление кредита по льготной ставке на покупку квартиры в новостройке или в сданном доме у застройщика продлен до 1 июля 2022 года.

Базовая процентная ставка по программе составляет 6,49% годовых. С помощью опции «Назначь свою ставку» её можно снизить до 4,99% годовых. Максимальная сумма кредита со 2 июля 2021 года была изменена и теперь составляет 3 миллиона рублей для всех регионов РФ, минимальная сумма осталась прежней – 500 тысяч рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос по кредиту должен быть не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. В качестве первоначального взноса допускается использование материнского (семейного) капитала.

Также возможно оформление легкой ипотеки по двум документам: паспорту и СНИЛС.

Узнать подробнее об условиях по программе «Льготная ипотека на новострой» и оставить заявку на кредит вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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