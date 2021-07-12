В Курской области запущен один из крупнейших молочных комплексов России

В пятницу, 9 июля, в Курской области состоялся запуск нового животноводческого объекта, который входит в ГК «Агропромкомплектация» – молочного комплекса КРС «Дмитриевский». Финансовым партнёром выступил Россельхозбанк, который инвестировал в проект порядка 8 млрд рублей.

В торжественной церемонии открытия крупнейшего животноводческого комплекса Группы компаний приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, Губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков.

По словам Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, запуск современного молочного комплекса сегодня – это большой шаг для развития сельского хозяйства Курской области и заметный вклад в рост показателей российского животноводства в целом.

«Развитию молочного животноводства государство уделяет приоритетное внимание, ежегодно выделяя значительный объем средств бюджета. Только в 2020 году на данное направление совокупно направлено более 37 млрд рублей. В том числе это позволило получить рекордный прирост объемов молока – 865 тысяч тонн и впервые произвести более 32 млн тонн. Тем не менее, задача по достижению показателя Доктрины продбезопасности по молоку всё еще остается актуальной. И конечно, такие крупные и современные комплексы приближают нас к цели. Надеемся, в нашей стране их будет появляться всё больше», - подчеркнул глава Минсельхоза России.

«Каждый второй литр молока в стране – результат реализации инвестпроектов, которые профинансировал Россельхозбанк. Как опорный банк АПК, мы заинтересованы в сбалансированном развитии молочной отрасли, которая очень важна для России. Ведь молоко и молочные продукты занимают особое место в нашем ежедневном питании. Открытие комплекса «Дмитриевский» при поддержке Россельхозбанка – важный шаг в обеспечении всей страны свежим и качественным молоком», – подчеркнул Борис Листов, которого власти региона наградили сегодня медалью «За заслуги перед Курской областью» 1-й степени.

«Вклад тружеников ГК «Агропромкомплектация» в развитие сельского хозяйства ощутим в масштабах всей страны. Курская область по итогам прошлого года по поставкам мясной продукции занимает второе место в России, а поставки молока составили порядка 230 тысяч тонн. Плюс 100 тысяч тонн после выхода новых объектов ГК «Агропромкомплектация» на полную мощность – это весомый вклад в развитие молочной отрасли нашей страны», – сказал Роман Старовойт.

Генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков, в свою очередь, поблагодарил Министерство сельского хозяйства РФ за разработку программ, в рамках которых возможно осуществление реализации стратегии непрерывного развития Группы компаний, а также администрацию региона за поддержку в реализации этого значимого инвестиционного проекта, который позволит значительно повысить переработку молока в Курской области и вывести регион в лидеры ЦФО и России. Также Сергей Новиков выразил благодарность Россельхозбанку, с которым ГК «Агропромкомплектация» успешно реализовала не один десяток инвестпроектов. И сегодня эти предприятия выпускают качественную продукцию, наращивают объемы производства и обеспечивают продовольственную безопасность России.

Комплектование стада будет завершено к февралю 2022 года, плановое поголовье превысит 12 тыс. голов единовременного содержания. Планируемая мощность нового комплекса по производству молока – 190 тонн в сутки, 70 тыс. тонн в год.

На данный момент корпуса комплекса на 70% заполнены чистопородным поголовьем. Животные с племенными сертификатами поступают на карантинную площадку комплекса, а через тридцать дней после необходимых ветеринарных мероприятий переводятся в другие корпуса. Здесь содержатся нетели высокопродуктивной голштинской породы, их доставка осуществлялась как с собственных действующих молочных комплексов КРС ГК «Агропромкомплектация» в Курской и Тверской областях, так и от ведущих европейских поставщиков племенного скота.

Автоматизированный доильный зал параллельного типа спроектирован с учетом современных, самых строгих санитарных и зоогигиенических требований. В частности, площадь помещения рассчитана исходя из поголовья, которое будет в нем единовременно находиться. Также доильный зал оборудован вентиляционными шторами. Это обеспечивает хороший воздухообмен и облегчает поддержание чистоты и необходимого микроклимата. Доильные залы молочного комплекса КРС «Дмитриевский» отличаются повышенной производительностью. Оборудование от ведущего европейского производителя обеспечивает быстрое охлаждение молока и исключает его контакт с окружающей средой до момента отгрузки. Это гарантирует свежесть и безопасность молока.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших