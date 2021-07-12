Райффайзенбанк: предприниматели стали чаще вести бухгалтерию в смартфоне

Доля предпринимателей, которые пользуются онлайн-бухгалтерией в смартфоне, за год выросла 5% до 50%. Пик активации сервиса в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн пришелся на апрель—май.

«Весной предприниматели сдают отчеты, перечисляют обязательные платежи. Это совпадает с сезоном отпусков и длинных выходных, когда не всем удобно пользоваться ноутбуком или стационарным компьютером. Поэтому рутинные операции стали чаще проводить в приложении — так быстрее и управлять финансами можно практически из любой точки. С помощью смартфона можно сформировать декларацию, выставить счета, рассчитать и уплатить налоги», — отметила Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.