Райффайзенбанк: предприниматели стали чаще вести бухгалтерию в смартфоне

Доля предпринимателей, которые пользуются
«Весной предприниматели сдают отчеты, перечисляют обязательные платежи. Это совпадает с сезоном отпусков и длинных выходных, когда не всем удобно пользоваться ноутбуком или стационарным компьютером. Поэтому рутинные операции стали чаще проводить в приложении — так быстрее и управлять финансами можно практически из любой точки. С помощью смартфона можно сформировать декларацию, выставить счета, рассчитать и уплатить налоги», — отметила Полина Гуляева, руководитель направления