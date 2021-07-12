Бум на рынке новостроек: в Иркутской области число сделок в июне увеличилось вдвое

В Иркутской области зарегистрировало 730 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в июне. По сравнению с маем 2021 года (407 ДДУ) и июнем 2020 года (364 ДДУ) число оформленных в регионе ДДУ выросло в два раза, сообщает Управление Росреестра.

«В целом рост количества договоров долевого участия – характерная картина для второй половины прошлого и начала этого года. Положительную роль в этом сыграла программа льготного ипотечного кредитования. Исходя из нашей статистики, интерес к строящемуся жилью в этом году вырос на 23%», – заявляет руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Так, с января по июнь 2021 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 2963 договоров участия в долевом строительстве. За аналогичный период 2020 года ведомством оформлено 2418 таких договоров.

В том числе, трехкратный рост ДДУ зафиксирован в Иркутском районе. За прошедшие полгода на территории муниципалитета зарегистрировано 706 ДДУ, за аналогичный период 2020 года – 238 ДДУ.

При этом в самом Иркутске число договоров долевого участия в этом году показало незначительный рост в 5%. Так, за январь – июнь 2021 года в областном центре оформлено 2203 ДДУ, за январь – июнь 2020 года – 2090 ДДУ.

По словам Росреестра, в этом году в среднем каждый второй договор долевого участия заключается с применением счета эскроу.