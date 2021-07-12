40% справок клиенты Райффайзенбанка могут получить мгновенно

Райффайзенбанк обновил сервис получения справок в Райффайзен Онлайн. Теперь заверенные банком справки о наличии счетов и балансов доступны клиентам мгновенно — их можно загрузить сразу после запроса. Это позволит получать необходимые документы именно в тот момент, когда они необходимы, и исключить ожидание.

В среднем клиенты Райффайзенбанка получают порядка 15 тысяч справок каждый месяц, и 40% из них составляют справки о наличии счета. Сервис мгновенных справок доступен для следующих сценариев:

Справка о наличии счета (одного или нескольких) с указанием баланса. Можно выбрать время отображения — на момент выдачи справки или за предыдущий день

Справка о наличии счетов без указания баланса

Новый дизайн справок, доступных в Райффайзен Онлайн

«С постепенным возвращением путешествий мгновенное получение справки о наличии счета с указанием баланса пригодится многим. Мы рады, что клиентский опыт в Райффайзен Онлайн стал благодаря этому сервису еще немного удобнее», — прокомментировал Илья Щиров, руководитель отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.