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Дельта-штамм увеличил смертность в России на 13,9% – Голикова

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Майские выходные помогли сдержать вирус, сообщает РБК со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. 

Смертность в России в июне 2021 года, по оперативным данным, выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года, что связано с резким подъемом заболеваемости новым штаммом коронавируса «дельта», сообщила журналистам вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.  

В июне 2020 года, по данным Росстата, в стране умерли почти 162,8 тыс. человек. Это значит, что, исходя из показателя роста, названного Голиковой, в июне 2021 года могли скончаться более 185 тыс. человек. Это близко к показателю общей смертности в марте 2021 года (191,3 тыс. человек).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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