Минэкономразвития повысило ожидания роста ВВП

При этом инфляция на 2021 год прогнозируется выше целевого ориентира, передает РБК.

Минэкономразвития повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году, несмотря на третью волну пандемии. Теперь ведомство ожидает, что он составит 3,8 вместо 2,9%, ожидавшихся ранее. Прогноз инфляции поднят с 4,3 до 5%

Минэкономразвития России проинформировало регионы об «отдельных параметрах» обновленного прогноза социально-экономического развития страны (в его базовом варианте) на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Эта информация носит «предварительный характер», следует из письма Минэкономразвития руководителям субъектов, датированного 8 июля.

В апреле Минэкономразвития представляло сценарные условия прогноза, из которых следовало, что рост реального ВВП в 2021 году ожидается на уровне 2,9%. Теперь же ведомство Максима Решетникова прогнозирует рост экономики на 3,8%, несмотря на новые административные ограничения деловой активности в ряде регионов из-за третьей волны COVID-19. Самые жесткие ограничения в июне на фоне роста заболеваемости коронавирусом и смертности от него были введены в Москве, включая закрытие фуд-кортов. На Москву приходится почти 21% суммарного регионального продукта в России, следует из данных Росстата.