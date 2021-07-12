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Эксперт объяснил популярность вакцины «Ковивак»

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Основным ее преимуществом является однокомпонентность, сообщает агентство «Прайм»

Вторая причина – вакцины произвели крайне мало, поэтому ее нужно искать. Об этом рассказал агентству главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

При этом ее эффективность малоизучена.

Потенциально инактивированная вакцина имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными вакцинами, что в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором.

Что касается вакцины «Спутник V», то, по словам Терского, после двух этапов вакцинации более чем у 90% привитых организм вырабатывает иммунитет с высоким антительным ответом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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