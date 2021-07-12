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В Приангарье выявили 369 новых случаев COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области на 12 июля. Согласно информации, рекорд по суточному приросту больных – наибольшему количеству за всю историю пандемии – обновился за неделю седьмой раз. За последний день зафиксировано 369 новых случаев.

За сутки госпитализировано 83 человека, всего в ковидных госпиталях находится 5 895 человек.

Выздоровели – 26. Скончались 35 человек с коронасиврусом: 31 от COVID-19, четверо от сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии болезнь по официальной статистике обнаружили у 78,3 тысячи человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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