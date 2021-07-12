Вторая неделя июля отличалась взрывной волатильностью и постоянными сменами рыночных настроений

Отмена очередного заседания ОПЕК+ после нескольких его переносов стала для рынков капитала неприятным сюрпризом. Сначала, правда, сырьевые трейдеры обрадовались и увели цену за баррель Brent к очередным двухлетним максимумам. Сразу после атаки на пики нефть развернулась, а баррель суммарно за коррекцию потерял около $5.

На рынке отлично понимают, что сейчас или чуть позже, без разницы, ОПЕК+ придется договариваться. Оптимально это сделать без спешки, пока идет июль, для которого параметры добычи были согласованы заранее. Если договоренностей не будет, то предыдущие условия будут действовать и далее. Внутри картеля и стран, к нему примкнувших, есть конфликт интересов: ОАЭ хочет согласовать для себя индивидуальные условия производства нефти, остальные члены картеля к такому не готовы. Конфликт тоже придется разрешать, иначе ОПЕК+ просто развалится.

В протоколах последнего заседания ФРС США инвесторы не нашли ничего нового: регулятор повторил, что растущая инфляция — штука временная и никого сейчас не беспокоит. Это не позволило доллару расти дальше, но вполне способствовало его стабилизации.

Фондовые рынки внимательно следили за тем, как растет состояние Джеффа Безоса, который только за вторник стал богаче на $8,5 млрд, в то время как Илон Маск потерял $5 млрд.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»