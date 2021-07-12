Нефтяные котировки под политическим давлением

На прошлой неделе, с 5 по 9 июля, нефтяные котировки резко пошли вниз: цена марки Brent за неделю откатилась назад на 2,7%, завершив торги в конце недели, тем не менее, выше $74 за баррель.

Основной причиной для столь резкой коррекции рынка стали разногласия в ОПЕК+. Встреча министров стран-участниц альянса, которая на позапрошлой неделе была перенесена с 1 на 5 июля, в итоге так и не состоялась из-за того, что Объединённые Арабские Эмираты отказались голосовать за предложение увеличить добычу нефти, если не будет принято их альтернативное предложение о наращивании добычи нефти лишь при условии отказа от продления сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года. После отказа ОАЭ министерская встреча ОПЕК+ была отложена на неопределённый срок, а в августе будут автоматически действовать июльские квоты на добычу.

В контексте заявлений из американского Белого дома о том, что США не допустят резкого повышения цен на нефть не исключено, что на ОАЭ и, возможно, на некоторых других участников альянса ОПЕК+, было оказано политическое давление. Поддержку нефтяному рынку на прошлой неделе, тем не менее, оказали данные о падении коммерческих запасов нефти в США более чем на 6,8 млн баррелей, что говорит о наличии значительного спроса на «чёрное золото».

На текущей неделе мы ожидаем колебаний цены Brent в коридоре $73-75 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»