БФЗ увеличил продажи в первом полугодии

Они выросли на 21% относительно аналогичного периода 2020 года, сообщили SIA.RU в пресс-службе предприятия.

Увеличились продажи обеих марок ферросилиция с различным процентным содержанием кремния: марки ФС65 выросли на 26%, высокомаржинальной экспортной марки ФС75 – на 22%.

Положительную динамику продаж обеспечило повышение производительности оборудования. В апреле 2020 года запущена в работу модернизированная рудотермическая печь для выплавки ферросплавов. Мощность печи в ходе техперевооружения увеличена с 25 до 33 мегаватт, что позволило нарастить выпуск продукции, уменьшить себестоимость за счет сокращения расхода электроэнергии, а также снизить экологическую нагрузку (теперь «леточные» газы очищаются на установках с эффективностью улавливания взвешенных частиц до 99,6%).

«Проведенное обновление основных производственных мощностей позволяет БЗФ устойчиво наращивать производство и отвечать на запросы рынка», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.