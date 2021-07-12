Восемь пловцов со всего мира переплывают Байкал

Финишируют пловцы 13 июля в Иркутске на пляже Якоби, сообщили SIA.RU в правительстве Иркутской области.

В селе Выдрино сегодня, 12 июля, стартовал первый международный трансбайкальский экологический заплыв BAIKAL GREAT SWIM при поддержке Госкорпорации «Росатом», Информационного центра ООН в Москве. Мероприятие посвящено Году Байкала.

Восемь пловцов из разных стран мира впервые собрались на озере Байкал, чтобы преодолеть сложнейшую дистанцию. Общая протяженность эстафетного заплыва – 120 км. Ориентировочное время прохождения дистанции – 30 часов (без отдыха и сна). Маршрут BAIKAL GREAT SWIM является одним из самых сложных в мире.

Накануне пловцы тренировались в Листвянке. Они отметили, что вода в Байкале холодная и очень чистая, к заплыву все готовы.

– Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий, проходит с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм, – отметили организаторы мероприятия – руководитель Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай и Наталья Денисенко.



