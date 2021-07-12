Иркутская ГЭС снова увеличит уровень сброса воды

Аварийно-спасательная служба города усилила мониторинг уровня Ангары в черте города, сообщают в мэрии.
Подтопления могут произойти в нескольких СНТ:
- Елизовское,
- Озерное,
- Прибрежное,
- Прибрежное-2,
- Ангара -3,
- Нептун.
Решение об увеличении сбросов воды было принято в связи с необходимостью понижения уровня воды в озере Байкал. Напомним, что 1 июля произошла корректировка сбросных расходов с 2500 до 2800-2900 м3/сек.
Власти Иркутска отметили, что увеличение сброса может негативно сказаться на ситуации в городе и привести к подтоплению районов с пониженным рельефом.
Ранее ГЭС уже увеличивала уровень сброса воды. Основанием для этого стали высокая приточность в озеро Байкал и Братское водохранилище, а также создание резервной емкости в Братском водохранилище. Подтопления зафиксировали в районе СНТ «Маяк-1». Откачку также проводили по улице Трактовой.