Километровая очередь образовалась к парому на Ольхон

Летом прошлого года на переправе произошла аналогичная ситуация.

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«Ходим, считаем машины. На 19:30 мы 94-е. Наша машина там, где-то, за бугром. Чувствую, мы сегодня здесь ночуем», – комментирует автор видео.

Пробка может быть связана с неоднозначным положением индустрии гостеприимства в третью волну пандемии: меры о полном или частичном закрытии Ольхона для туристов обсудят уже на этой неделе.

«Мы на следующей неделе обязательно информируем наших жителей, какое решение мы примем», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и добавил, что оно будет приниматься с учетом мнений турбизнеса, Роспотребнадзора, минздрава и местных властей. Кроме того, будет учитываться и опыт Краснодарского края, который столкнулся с аналогичной ситуацией.

Глава региона отметил, что полностью закрывать пляжи и территорию острова нельзя, потому что люди заранее приобрели путевки. Такое решение приведет к материальным потерям россиян и представителей бизнеса.

Напомним, что в этом году на переправе планируют ввести электронную очередь. Стоимость нововведения оценили в 42 млн рублей. На данный момент в него уже инвестировано 17 млн рублей. Как сообщили SIA.RU в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приабайкалье», «очередь» позволит вести электронный учет приезжающих на Байкал туристов. Еще одно из преимуществ новинки – введение электронной очереди на паром, который перевозит пассажиров и автомобили на остров Ольхон Иркутской области и обратно.