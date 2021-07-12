Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» посетит Байкал

Сергей Суханов и Игорь Кобзев договорились о визите на Петербургском экономическом форуме, сообщает SIA.RU со ссылкой на Инстаграм губернатора Приангарья.

Сейчас мы уже более предметно смогли обсудить те проекты, которые будем развивать совместно с госкорпорацией. Вчера Сергей Алексеевич осматривал Иркутск, сегодня поедет на Байкал и своими глазами увидит всё то, о чем мы ведем диалог.

Губернатор называет одной из основных проблем Байкала – недостаток инфраструктуры в точках притяжения туристов.

Одним из приоритетных направлений специалисты видят создание круглогодичного туристического маршрута, объединяющего город Иркутск, Листвянку, Кругобайкальскую железную дорогу, Слюдянку, Байкальск и посёлок Большое Голоустное. Объектом притяжения на Байкале станет Центр образовательного, научного и экологического туризма, который планируют создать в Большом Голоустном.

Совместно с ОАО «РЖД» идёт разработка концепции развития Кругобайкальской железной дороги и Порта Байкал, который станет ключевой точкой на маршруте. Поддержка Корпорации «Туризм.РФ» необходима и при разработке единого комплексного мастер-плана города Байкальска. По данным Агентства по туризму Иркутской области, в 2020 году Иркутская область заняла 15-е место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. К 2024 году туристско-экскурсионный поток в Приангарье планируют увеличить до 3 миллионов человек в год.