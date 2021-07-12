Городские туристические инвестпроекты презентовали в Иркутске

Главная идея каждой из них – задержать туриста на пути к Байкалу в областном центре на 2-3 дня, сообщили SIA.RU в мэрии.

– Сегодня в Иркутске разработана концепция развития туризма в городе. Акцент делается на деловом, культурно-познавательном, событийном, спортивном и водном видах туризма, – подчеркнул Руслан Болотов.

Глава города добавил, что в прошлом году Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии. Областной центр впервые был заявлен на конкурс и стал победителем в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» (население от 500 тыс. до 1 млн человек).