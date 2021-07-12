Иркутская нефтяная компания выпустила около 400 тыс. молоди хариуса в реку Лену

Компания в рамках реализации ежегодной программы по воспроизводству рыбных ресурсов выпустило около 400 тыс. молоди хариуса в реку Лену, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

В экологической акции по выпуску молоди приняли участие представители администрации города Усть-Кута и района, общества охотников и рыболовов, эковолонтеры. Массовый выпуск молоди в реку Лену в Усть-Кутском районе проводился впервые. Молодь хариуса привезли с рыбного хозяйства села Сосновка Усольского района, расположенного около 1 000 км от Усть-Кута.

До конца лета Иркутская нефтяная компания планирует еще выпустить в Братское водохранилище более 70 тыс. штук молоди пеляди, хариуса, сазана. Только в 2021 году на сохранение водных биоресурсов компания выделила 17,5 млн руб.

Сохранение экобаланса водных биоресурсов – одно из направлений деятельности Иркутской нефтяной компании в области охраны окружающей среды.

Кроме того, в рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте предусмотрены дополнительные мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водохранилища. После окончания строительства завода планируется выпустить более 21 тыс. штук молоди рыбы. На стадии эксплуатации завода запланирован ежегодный выпуск в данные водные объекты более 121 тыс. молоди рыбы.