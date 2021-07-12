Детские лагеря Бурятии будут принимать детей только при наличии отрицательного теста на COVID-19

Алексей Цыденов поручил Минздраву Бурятии организовать дистанционную выдачу справок, сообщили SIA.RU в правительстве республики.

Организациям отдыха детей и их оздоровления стационарного типа разрешено осуществлять работу при условии их наполняемости не более 75% от проектной вместимости.

До особого распоряжения приостановлена деятельность лагерей палаточного типа на территории Республики Бурятия.

Также до 25 июля 2021 года включительно закрыты детские лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. Детям, которые из-за ограничений не смогли посещать эти лагеря, выданы продуктовые наборы. Их получили свыше 24 тыс. детей.