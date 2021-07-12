Tele2 усилила сеть скоростного интернета в Иркутской области

Оператор продолжает развивать сеть в Иркутской области. Скоростной мобильный интернет стал доступен еще почти 5000 жителям региона, в том числе и населению деревни Глубокий Лог Усольского района, где зарегистрировано 20 человек, сообщили SIA.RU в компании.

Оператор расширяет территорию доступности скоростного мобильного интернета. Компания акцентирует свое внимание и на развитии 4G-сети в малых населенных пунктах области. Доступ к цифровым сервисам получили жители сел Захал, Харазаргай, Новая Уда, Олой, Батама, Бирюлька, деревни Толстовка и поселка Соленая.

Tele2 отмечает постоянный рост потребления интернет-трафика. По сравнению с первым полугодием 2020 года объем скаченного контента в сети оператора в Иркутской области вырос на 30%. Рекордсменами по потреблению интернета стали Иркутск, Ангарск и Братск. Ориентируясь на потребности клиентов, оператор провел работы по улучшению качества мобильного интернета за счет расширения покрытия и увеличения емкости сети в Макарово, Большой Речке, Оеке, Лесогорске, Грановщине, Шумском, Чунском, Куйтуне, Иркутске, Братске, Саянске, Усть-Куте, Ангарске, Черемхово, Бодайбо и Усть-Илимске.

Качественные изменения сети скоростного мобильного интернета произошли и в ряде садоводств Слюдянского, Усольского, Иркутского, Зиминского, Шелеховского, Усть-Кутского и Ангарского районов. Новое оборудование появилось и в популярной туристической зоне – поселке Бугульдейка Ольхонского района.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«На фоне активного роста потребления интернет-трафика мы продолжаем наращивать мощность нашей сети в Иркутской области. За шесть месяцев текущего года количество базовых станций LTE выросло еще на 15%. Также концентрируем свое внимание и на модернизации существующей инфраструктуры. Наша техническая служба активно ведет работы по увеличению скорости передачи данных и поддержанию устойчивости сети, чтобы обеспечить высокое качество и непрерывность предоставления услуг жителям Иркутской области».