Названы самые необычные высокооплачиваемые вакансии России

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых сезонных предложений работы в России. Обычно эти вакансии предполагают занятость на определенный период.

Один из самых высоких доходов доступен инженеру лаборатории в Якутии – до 150 000 рублей в месяц. От соискателя требуется образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности в сфере дорожного ремонта не менее 5 лет и навык работы с холодной регенерацией и асфальтобетонными смесями. Среди обязанностей специалиста: формирование исполнительной документации, подбор составов и рецептур, проведение промежуточной приемки и регистрация рабочих журналов. Работодатель предоставляет бесплатное питание, общежитие, спецодежду и компьютер с доступом в интернет, а также компенсирует затраты на проезд. Эта вакансия предполагает занятость с марта по октябрь.

На доход до 150 000 рублей также может рассчитывать стюардесса (стюард) морского пассажирского флота. Среди требований работодатель указал наличие сертификата стюарда и действующего загранпаспорта. Дополнительным преимуществом будет наличие опыта работы в сфере сервиса. Обязательным условием при трудоустройстве является прохождение медицинской комиссии. В обязанности работника входит оказание услуг отельного стюарда. Компания предоставляет бесплатное питание и проживание в отдельной каюте. Эта вакансия предполагает работу на круизных лайнерах по всему миру.

Столько же может получать сборщик лесных ягод в Карелии. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь крепкое физическое здоровье и уметь ориентироваться в лесу. В обязанности работника входит сбор морошки, черники, брусники и грибов. Компания предоставляет возможность выбора удобного графика работы и бесплатный проезд до места сбора. Эта вакансия предполагает занятость с конца июля до начала октября.

В Московской области на летний период требуется наборщик, которому готовы платить до 140 000 рублей. От соискателя требуется отсутствие медицинских ограничений к физическим нагрузкам и готовность работать в ночное время. Кандидату на эту должность необходимо будет участвовать в ревизиях и собирать продукты питания с помощью терминалов. Работодатель предоставляет бесплатное питание, спецодежду и обувь, а также корпоративный транспорт до места трудоустройства. Заработная плата на этой должность состоит из оклада и ставки за количество выполненных работ.

Прораб монолитных работ в Москве может получать до 105 000 рублей в месяц. Среди требований к специалисту: стаж работы на аналогичной должности не менее 3 лет, опыт руководства и ведения строительных объектов, знание СНиПов и ГОСТов, умение организовывать работу на площадке. Специалисту предстоит обеспечивать строительно-монтажные работы на участке, составлять заявки на необходимые материалы и технику, участвовать в сдаче объекта заказчику и подготавливать отчетность. Эта вакансия предполагает заключение договора на период выполнения работ.

Доход от 94 000 рублей доступен упаковщику на птицефабрике в течение сезона. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с последующим обучением. В обязанности работника входит упаковка продукции. Компания предоставляет сотрудникам бесплатное питание и жилье рядом с работой, а также возможность выбора удобного графика работы.

В детский лагерь в Ленинградской области требуется горничная, которой будут платить до 93 000 рублей. Соискателю на эту должность предстоит поддерживать чистоту в детских комнатах, перестилать постельное белье и протирать пыль. Компания предоставляет сотрудникам бесплатное проживание, питание и спецодежду. Эта вакансия доступна как для женщин, так и для мужчин.

Упаковщик антибактериальных салфеток в Москве может зарабатывать до 86 000 рублей в месяц. Работодатель рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением. Среди обязанностей сотрудника: упаковка готовой продукции и фасовка на складе. Компания предоставляет спецодежду и возможность проживания в общежитии рядом со складом. Эта вакансия предполагает сезонную работу с вахтовым форматом трудоустройства.