В Иркутской области ищут наставника-обнимателя и специалиста в службу заботы

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии, размещенные этим летом в Иркутской области, и нашли самые нестандартные предложения работы.

Аналитики обратили внимание на то, что работодатели все чаще упоминают в списке ожиданий от кандидатов не только развитые деловые качества, но и такие как эмпатия, позитивность и внимательное отношение к окружающим. Одной из самых заметных вакансий в этом ряду стало предложение мультиспортивного детского клуба, которому требуется наставник-обниматель. Главной задачей специалиста будет «не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова довольным маленьким клиентам, проводить тренировки и помогать маленьким ученикам достигать новых вершин!». Помимо стандартных требований, таких как общительность и приветливость, от кандидата потребуются небанальные и очень позитивные таланты, например, способность улыбаться глазами и умение хвалить без повода. Заработная плата способного сотрудника будет составлять от 20 000 до 60 000 руб. на руки.

Эта же спортивная сеть разместила вакансию тренера-волшебника. Возможность откликнуться на нее есть даже у соискателей без опыта работы.

Еще одна вакансия, связанная с заботой, так и называется специалист в службу заботы о клиентах. Претендовать на должность смогут внимательные, тактичные соискатели с чувством юмора и желанием делать жизнь пользователей лучше (сервис оказывает интернет-услуги).

Банк ищет оператора по назначению встреч, за романтическим названием стоит вполне деловой функционал, а именно общение с клиентами и повыбор удобного времени и места для встречи с представителями компании. Определяющим качеством для получения этой работы будет желание помогать людям. А заработок составит от 25 000 рублей.

Дисциплинированные соискатели с навыками выстраивания деловых взаимоотношений, могут претендовать на должность специалиста департамента информации в компании работодателя, который описывает себя как «высокотехнологичную компанию с современной корпоративной культурой». Здесь также, как и в других вакансиях сегодняшней подборки, потребуется позитивное отношение к жизни.