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В Хомутово загорелся гараж и стройматериалы

Оно произошло на улице Колхозной, сообщают Вести Иркутск.

Район отмечен как безводный, а потому была угроза перехода огня на соседние строения.

Ликвидировать пожар площадью 180 квадратных метров удалось спустя полчаса после сообщения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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