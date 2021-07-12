Дневной прирост больных коронавирусом рассредоточился по муниципалитетам

Некоторые лидеры дневного прироста ушли на последние строчки.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, ежедневно в течение восьми дней в Иркутске заболевает ковидом более 100 человек.

Из 369 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 101 (всего 27 103),

в Ангарске – 31 (всего 7 975),

в Иркутском районе – 23 (всего 5 400),

в Слюдянском районе – 19 (всего 1 400),

в Нижнеудинском районе – 19 (всего 1 280).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 896,

Ангарск – 7 975,

Иркутский район – 5 400,

Усть-Илимск – 5 149,

Братск – 4 349.

Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 78,3 тысячи человек.