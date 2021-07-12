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Дневной прирост больных коронавирусом рассредоточился по муниципалитетам

Некоторые лидеры дневного прироста ушли на последние строчки.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, ежедневно в течение восьми дней в Иркутске заболевает ковидом более 100 человек.

Из 369 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 101 (всего 27 103),
  • в Ангарске – 31 (всего 7 975),
  • в Иркутском районе – 23 (всего 5 400),
  • в Слюдянском районе – 19 (всего 1 400),
  • в Нижнеудинском районе – 19 (всего 1 280).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 27 896,
  • Ангарск – 7 975,
  • Иркутский район – 5 400,
  • Усть-Илимск – 5 149,
  • Братск – 4 349.

Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 78,3 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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