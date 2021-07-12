Дневной прирост больных коронавирусом рассредоточился по муниципалитетам

Некоторые лидеры дневного прироста ушли на последние строчки.
Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, ежедневно в течение восьми дней в Иркутске заболевает ковидом более 100 человек.
Из 369 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 101 (всего 27 103),
- в Ангарске – 31 (всего 7 975),
- в Иркутском районе – 23 (всего 5 400),
- в Слюдянском районе – 19 (всего 1 400),
- в Нижнеудинском районе – 19 (всего 1 280).
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12 июля 2021
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 27 896,
- Ангарск – 7 975,
- Иркутский район – 5 400,
- Усть-Илимск – 5 149,
- Братск – 4 349.
Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 78,3 тысячи человек.