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Аналитики прогнозируют укрепление рубля осенью

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич ожидает укрепления рубля осенью.

– Мы ожидаем возврат курс рубля в коридор 72,5 – 73 по отношению к доллару и 85,5 – 86 к евро. Текущее ослабление рубля во многом вызвано ожиданиями еще более сильного роста ключевой ставки на следующем заседании Банка России из-за продолжающегося ускорения годового темпа инфляции. 

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Так, темп инфляции в июне вновь достиг высоких 0,7% м/м, годовой темп ускорился до 6,5 % г/г. И хотя более трети этого прироста пришлось на рост цен на путевки в Турцию и не вполне характерный для июня рост цен на плодоовощную продукцию, действие различных временных факторов сохраняется из месяца в месяц и может найти свое отражение в политике Банка России.

Кроме того, влияние на рынок оказывают «ножницы» экспортных пошлин, когда высокие интервенции Минфина, зависящие от цен на нефть месяц назад, наслаиваются на негативную конъюнктуру рынка. В этом случае интервенции остаются высокими, в то время как в отношении экспорта начинают преобладать более консервативные ожидания.

Мы полагаем, Банк России и Минфин не будут принимать дополнительные меры для укрепления рубля, поскольку рубль находится достаточно далеко от своих апрельских максимумов и пока не представляет угрозы для ускорения инфляции. С другой стороны, для Минфина более слабый рубль означает более высокие доходы, которые могут быть направлены на уменьшения дефицита бюджета, – подчеркнул эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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