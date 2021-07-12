40% педагогов Иркутской области вакцининовано

Глава региона Игорь Кобзев поставил задачу вакцинировать педагогов в приоритетном порядке. Об этом он сообщил на заседании оперштаба. По информации мионбра, сейчас вакцинировано около 40% педагогов.

– У нас остается совсем немного времени до начала нового учебного года. За этот период мы должны вакцинировать большую часть педагогов. Это важно, для того, чтобы мы могли начать образовательный процесс и создать безопасные условия для учителей и учеников. Минобру необходимо провести работу с педагогическими коллективами, а минздраву создать необходимый резерв вакцины, – сказал губернатор.

На 12 июля в регионе первым компонентом вакцины привито более 428 тысяч человек, это 17,9% населения региона. Полный курс вакцинации прошли 298415 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе зафиксировано 369 новых случаев COVID-19, Это рекорд по суточному приросту больных за всю историю пандемии. Всего с начала пандемии болезнь по официальной статистике обнаружили у 78,3 тысячи человек.