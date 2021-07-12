В Иркутской области новый министр лесного комплекса

Министром лесного комплекса Иркутской области назначен Владимир Читоркин. Назначение состоялось сегодня, 12 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Владимир Викторович Читоркин в 1998 году закончил Томский государственный университет по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», является кандидатом биологических наук, более десяти лет работал в г. Томск.

С декабря 2013 по июнь 2021 года Владимир Читоркин трудился в Департаменте государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды и экологии России. Предыдущая должность Владимира Читоркина - заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и экологии Минприроды и экологи РФ.

Во время назначения на должность главы министерства Владимира Читоркина Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что деятельность вверенного ему ведомства является приоритетной в нашем регионе.