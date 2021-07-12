28% жителей Иркутского района привились от коронавируса

Это 15 179 человек, рассказал мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Вакцинация проходит по предварительной записи через Портал Госуслуг, по телефону единого колл-центра 8(3952)-546-176. Она проводится в прививочных кабинетах на базе структурных подразделений Иркутской районной больницы:

поликлиника п. Дзержинск с 08:00 до 20:00;

поликлиника р.п. Маркова с 08:00 до 20:00;

поликлиника п. Молодежный с 08:00 до 20:00.

Также прививки населению проводят с помощью мобильных комплексов. Выезд комплекса в населенные пункты района и на предприятия осуществляется 2 раза в неделю (вторник, суббота).

Поставил задачу – усилить работу по информированию жителей о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

По информации ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в районе под амбулаторным наблюдением находится 2531 человек, 293 из них дети, 201 человек – старше 65 лет.