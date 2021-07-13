Держатели банковских карт «Открытия» смогут получить кэшбэк до 3% на все покупки

С 1 августа 2021 года банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС.

Программа становится более простой и понятной. Размер кэшбэка будет зависеть от способа оплаты покупок и услуг: 1% при оплате пластиковой картой, 2% — за покупку с помощью смарт-устройств.

Теперь размер кэшбэка определяет способ оплаты покупок:

1% кэшбэка за все покупки без условий;

дополнительный 1% кэшбэка за все покупки, совершенные смарт-устройством (телефоном, часами, браслетом, брелоком с использованием Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, MIR Pay, Swatch Pay, Кошелек Pay, Mi Smart Band, Garmin Pay, ISBC Pay);

еще 0,5% кэшбэка для клиентов со статусом «Плюс» и 1% для клиентов со статусом «Премиум» или владельцев кредитной карты «Все что надо» за все покупки, совершенные смарт-устройством.

Любимые категории

Для получения повышенного кэшбэка в любимой категории на обновленных условиях клиентам необходимо выбрать ее до 08 августа.

Кэшбэк до 6% будет начисляться по следующим параметрам:

1% кэшбэка за все покупки без условий;

дополнительные 3% кэшбэка за покупки в выбранной категории, совершенные смарт-устройством;

еще 2% кэшбэка за покупки в выбранной категории, совершенные смарт-устройством при поддержании статуса «Плюс» или «Премиум».

Категория будет действовать до тех пор, пока клиент сам ее не изменит. С 8 августа 2021 года для подключения будет доступна только категория с кэшбэком на все покупки.

Обновление лимитов по начислению бонусов

Также обновляются лимиты по начислению бонусов в месяц:

клиентам без статуса — от 150 до 3000 бонусных рублей;

клиентам со статусом «Плюс» — от 150 до 5000 бонусных рублей;

клиентам со статусом «Премиум» или кредитной картой «Все что надо» — от 150 до 15 000 бонусных рублей.

Изменения коснутся всех карт семейства: дебетовых, кредитных, зарплатных и виртуальных Opencard, Opencard Премиум, карты «Всё что надо», Travel, Спартак и SVO Club.