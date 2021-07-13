Ирина Козлова возглавит "БАНК УРАЛСИБ" Нижнем Новгороде

Ирина Козлова назначена территориальным директором Нижегородской территориальной дирекции ПАО "БАНК УРАЛСИБ". В задачи нового руководителя входит обеспечение эффективной текущей деятельности и развития дирекции, активная работа с бизнесом региона, развитие клиентской базы и укрепление позиций банка на региональном финансовом рынке.

Ирина Козлова окончила Нижегородский коммерческий институт, имеет два высших образования – финансовое и юридическое. Обладает большим опытом работы, в банковской сфере – с 2001 года. Ранее работала на руководящих позициях в АКБ «АК БАРС», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Номос-Банк», в также в ПАО Банк «ФК Открытие».