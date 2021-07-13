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Еще 35 офисов банка «Восточный» по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах вы увидите вывеску «Совкомбанк».

В данных офисах для клиентов банка Восточный будут доступны все операции кроме переводов Western Union. Переводы можно совершить в ближайших офисах банка Восточный.

С 12 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Ачинск, микрорайон 1, д. 35, пом. 108
  • г. Барнаул, тракт Павловский, д. 251В
  • г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 4А, пом. 99
  • г. Новосибирск, Красный проспект, д. 30
  • г. Старый Оскол, микрорайон Жукова, д. 24А
  • г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 17, пом. 56 

С 13 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20
  • г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255
  • г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22, пом. 1
  • г. Омск, ул. Кирова, д. 9
  • г. Пермь, пр. Парковый, д.25Г
  • г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, дом 3, лит. А
  • г. Светлый, ул. Советская, д.5, лит. IV
  • г. Хабаровск, ул. Серышева, д.21

С 14 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 189
  • г. Иркутск, ул. Советская, д.45А
  • г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, д. 22/7
  • г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 20, пом. 1006
  • г. Тобольск, микрорайон 8, д. 8Б
  • г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 143а
  • г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 303

С 15 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Алдан, ул. Октябрьская, д.6, кв. 24
  • г. Белгород, ул. Губкина, д.17В, кор. 3
  • г. Волжский, пр. Ленина, д. 20
  • г. Москва, пр. Вернадского, д.105
  • г. Москва, бул. Осенний, д. 10, корп.1, пом.275
  • г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.9, пом. 004
  • г. Омск, пр. Маркса, д. 61, пом. 2П
  • г. Саратов, ул. Советская, д. 21, лит. А1
  • г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д. 32 

С 16 июля офисы, расположенные по адресам:

  • г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.48
  • г. Завитинск, ул. Куйбышева, д. 40, пом.2
  • г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,  д. 78, пом. 21
  • г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54А
  • г. Уфа, ул. Советская, д.11

Ранее 34 офиса банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.

Теперь вы всегда можете узнать актуальное время работы всех данных офисов на сайте Совкомбанка


/ Сибирское Информационное Агентство /
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