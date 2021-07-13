Еще 35 офисов банка «Восточный» по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах вы увидите вывеску «Совкомбанк».

В данных офисах для клиентов банка Восточный будут доступны все операции кроме переводов Western Union. Переводы можно совершить в ближайших офисах банка Восточный.

С 12 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Ачинск, микрорайон 1, д. 35, пом. 108

г. Барнаул, тракт Павловский, д. 251В

г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 4А, пом. 99

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 30

г. Старый Оскол, микрорайон Жукова, д. 24А

г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 17, пом. 56

С 13 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20

г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255

г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22, пом. 1

г. Омск, ул. Кирова, д. 9

г. Пермь, пр. Парковый, д.25Г

г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, дом 3, лит. А

г. Светлый, ул. Советская, д.5, лит. IV

г. Хабаровск, ул. Серышева, д.21

С 14 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 189

г. Иркутск, ул. Советская, д.45А

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, д. 22/7

г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 20, пом. 1006

г. Тобольск, микрорайон 8, д. 8Б

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 143а

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 303

С 15 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Алдан, ул. Октябрьская, д.6, кв. 24

г. Белгород, ул. Губкина, д.17В, кор. 3

г. Волжский, пр. Ленина, д. 20

г. Москва, пр. Вернадского, д.105

г. Москва, бул. Осенний, д. 10, корп.1, пом.275

г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.9, пом. 004

г. Омск, пр. Маркса, д. 61, пом. 2П

г. Саратов, ул. Советская, д. 21, лит. А1

г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д. 32

С 16 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.48

г. Завитинск, ул. Куйбышева, д. 40, пом.2

г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 78, пом. 21

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54А

г. Уфа, ул. Советская, д.11

Ранее 34 офиса банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.

Теперь вы всегда можете узнать актуальное время работы всех данных офисов на сайте Совкомбанка