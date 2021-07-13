Еще 35 офисов банка «Восточный» по всей России становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах вы увидите вывеску «Совкомбанк».
В данных офисах для клиентов банка Восточный будут доступны все операции кроме переводов Western Union. Переводы можно совершить в ближайших офисах банка Восточный.
С 12 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Ачинск, микрорайон 1, д. 35, пом. 108
- г. Барнаул, тракт Павловский, д. 251В
- г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 4А, пом. 99
- г. Новосибирск, Красный проспект, д. 30
- г. Старый Оскол, микрорайон Жукова, д. 24А
- г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 17, пом. 56
С 13 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20
- г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255
- г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22, пом. 1
- г. Омск, ул. Кирова, д. 9
- г. Пермь, пр. Парковый, д.25Г
- г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, дом 3, лит. А
- г. Светлый, ул. Советская, д.5, лит. IV
- г. Хабаровск, ул. Серышева, д.21
С 14 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 189
- г. Иркутск, ул. Советская, д.45А
- г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, д. 22/7
- г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 20, пом. 1006
- г. Тобольск, микрорайон 8, д. 8Б
- г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 143а
- г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 303
С 15 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Алдан, ул. Октябрьская, д.6, кв. 24
- г. Белгород, ул. Губкина, д.17В, кор. 3
- г. Волжский, пр. Ленина, д. 20
- г. Москва, пр. Вернадского, д.105
- г. Москва, бул. Осенний, д. 10, корп.1, пом.275
- г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.9, пом. 004
- г. Омск, пр. Маркса, д. 61, пом. 2П
- г. Саратов, ул. Советская, д. 21, лит. А1
- г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д. 32
С 16 июля офисы, расположенные по адресам:
- г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.48
- г. Завитинск, ул. Куйбышева, д. 40, пом.2
- г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 78, пом. 21
- г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54А
- г. Уфа, ул. Советская, д.11
Ранее 34 офиса банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.
Теперь вы всегда можете узнать актуальное время работы всех данных офисов на сайте Совкомбанка