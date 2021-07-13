Онлайн-форум «Зелёный коридор» для предпринимателей проведут в Иркутске

На встречу с производственными компаниями Приангарья пригласили федеральных и региональных экспертов. Они расскажут, как выйти на популярные маркетплейсы и запустить продажи на миллионы, как получить финансирование бизнеса и решить вопросы логистики, как увеличить продажи своих товаров через участие в тендерах и где искать актуальные предложения. Мероприятие пройдет 16 июля на площадке Центра Мой бизнес.

По словам организаторов, в первую очередь мероприятие будет интересно компаниям, которые добились определённых результатов на региональном рынке и хотели бы попробовать себя на международной арене.

Программа онлайн-форума (16 июля, с 12:00 до 17:00)