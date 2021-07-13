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Онлайн-форум «Зелёный коридор» для предпринимателей проведут в Иркутске

На встречу с производственными компаниями Приангарья пригласили федеральных и региональных экспертов. Они расскажут, как выйти на популярные маркетплейсы и запустить продажи на миллионы, как получить финансирование бизнеса и решить вопросы логистики, как увеличить продажи своих товаров через участие в тендерах и где искать актуальные предложения. Мероприятие пройдет 16 июля на площадке Центра Мой бизнес.

По словам организаторов, в первую очередь мероприятие будет интересно компаниям, которые добились определённых результатов на региональном рынке и хотели бы попробовать себя на международной арене.

Программа онлайн-форума (16 июля, с 12:00 до 17:00)

  • 12 популярных маркетплейсов – как с ними работать.
    Спикеры:
    Владимир Маринович, бизнес-философ, бизнес-ангел, эксперт по цифровой трансформации бизнеса.
    Антон Фатаеев, бесплатный мастер-класс как выставить товар  на маркет плейс (пошаговая инструкция) 
  • Торговля на международных маркетплейсах. Как работать с закрытыми границами.
    Мастер-класс по основам работы с международными маркетплейсами, входных барьерах и преимуществах.
    Спикеры:
    Тахир Храмцов, руководитель отдела развития компании Мд-Инсайт, официального сервис-партнера Alibaba.com в России.
    Вячеслав Лузин, директор электронной площадки леснойресурс.рф 
  • Тендерный бизнес – что это?
    АО «Единая электронная торговая площадка» — крупнейший оператор электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий.
    Спикер: Алексей Бобрышев, руководитель направления  департамента по работе с органами государственной власти АО "ЕЭТП", председатель комитета по развитию контрактной системы и закупочной деятельности при ТПП ВС,  региональный представитель Портала Поставщиков.
  • Онлайн мастер-класс: "Как запустить продажи государству на миллионы с нулевыми вложениями?"
    Спикер: Наталья Котова, эксперт по запуску тендерных продаж, тендерный стратег, владелица агентства аналитики и сопровождения тендеров TENDERSIB38, спикер собственной школы по участию в тендерах для поставщиков #ХАКНИ.ТЕНДЕР. Опыт участия в тендерах со стороны заказчика и поставщика более 8 лет. Заработала для клиентов более 2 трлн. рублей на тендерах.
  • Школа тендеров. Онлайн workshop. Где и как искать  актуальные  тендеры.
    Спикер: Савин Дмитрий, разработчик системы поиска и аналитики тендеров Awindex.ru
  • Мастер-класс. Как увеличить   продажи своих товаров через участие в тендерах. Всё от стратегии до тактики.

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    Спикер: Наталья Котова.
  • Логистика  – инструмент эффективности бизнеса.
    Комплексные логистические решения  для ритейлеров и производителей.
    Спикеры: Представители "Сдек" и "Воссибтранс".
  • Как получить предложения о финансировании вашего бизнеса с помощью открытого рынка капитала.
    Спикер: Владимир Черкасов, основатель сервиса Ньютон Финанс.
  • Преимущества лизинговых программ ООО «РАФТ-Лизинг». Как сэкономить на лизинге.
    Спикер: Елены Дуберштейн, ООО «РАФТ лизинг».

    Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная  регистрация.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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