Онлайн-форум «Зелёный коридор» для предпринимателей проведут в Иркутске

На встречу с производственными компаниями Приангарья пригласили федеральных и региональных экспертов. Они расскажут, как выйти на популярные маркетплейсы и запустить продажи на миллионы, как получить финансирование бизнеса и решить вопросы логистики, как увеличить продажи своих товаров через участие в тендерах и где искать актуальные предложения. Мероприятие пройдет 16 июля на площадке Центра Мой бизнес.
По словам организаторов, в первую очередь мероприятие будет интересно компаниям, которые добились определённых результатов на региональном рынке и хотели бы попробовать себя на международной арене.
Программа онлайн-форума (16 июля, с 12:00 до 17:00)
- 12 популярных маркетплейсов – как с ними работать.
Спикеры:
Владимир Маринович, бизнес-философ, бизнес-ангел, эксперт по цифровой трансформации бизнеса.
Антон Фатаеев, бесплатный мастер-класс как выставить товар на маркет плейс (пошаговая инструкция)
- Торговля на международных маркетплейсах. Как работать с закрытыми границами.
Мастер-класс по основам работы с международными маркетплейсами, входных барьерах и преимуществах.
Спикеры:
Тахир Храмцов, руководитель отдела развития компании Мд-Инсайт, официального сервис-партнера Alibaba.com в России.
Вячеслав Лузин, директор электронной площадки леснойресурс.рф
- Тендерный бизнес – что это?
АО «Единая электронная торговая площадка» — крупнейший оператор электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий.
Спикер: Алексей Бобрышев, руководитель направления департамента по работе с органами государственной власти АО "ЕЭТП", председатель комитета по развитию контрактной системы и закупочной деятельности при ТПП ВС, региональный представитель Портала Поставщиков.
- Онлайн мастер-класс: "Как запустить продажи государству на миллионы с нулевыми вложениями?"
Спикер: Наталья Котова, эксперт по запуску тендерных продаж, тендерный стратег, владелица агентства аналитики и сопровождения тендеров TENDERSIB38, спикер собственной школы по участию в тендерах для поставщиков #ХАКНИ.ТЕНДЕР. Опыт участия в тендерах со стороны заказчика и поставщика более 8 лет. Заработала для клиентов более 2 трлн. рублей на тендерах.
- Школа тендеров. Онлайн workshop. Где и как искать актуальные тендеры.
Спикер: Савин Дмитрий, разработчик системы поиска и аналитики тендеров Awindex.ru
- Мастер-класс. Как увеличить продажи своих товаров через участие в тендерах. Всё от стратегии до тактики.
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Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация.