Оплачивайте заказы в МакАвто картой Visa от Примсоцбанка и получите шанс выиграть автомобиль

Примсоцбанк поддержал федеральную кампанию платёжной системы Visa и McDonalds.



В честь двадцатипятилетия МакАвто на Российском рынке, все посетители МакАвто оплатившие свой заказ картой Visa, смогут получить шанс выиграть денежные призы, а также специальный приз: автомобиль – Mini Cooper.



Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:



• Зарегистрироваться в мобильном приложении Макдоналдса (качайте бесплатно в Apple Store и Google play);

• Отсканировать специальный QR-код акции на кассе МакАвто;

• Оплатить заказ в МакАвто от 299 рублей картой Visa от Примсоцбанка.



Акция проходит с 28 июня по 8 августа 2021 года. Всего разыгрывается 25 призов по 100 000 рублей и автомобиль Mini Cooper. Период вручения призов – с 12.07.2021 года по 30.09.2021 года включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visа International Service Association) (США).