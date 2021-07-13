Научно-образовательный центр «Байкал» вошел в число победителей конкурсного отбора НОЦ

НОЦ «Байкал» ориентирован на применение зеленых технологий и вопросы экологической безопасности, что согласуется с мировыми тенденциями в рамках экоповестки, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Мы определили пять НОЦ – победителей 2021 года. Практически все центры являются межрегиональными, – заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В программу деятельности НОЦ «Байкал» включены проекты по направлениям глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, а также биофарма и медтехнологии.

Как пояснила министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун, НОЦ – это кооперация бизнеса, вузов и науки. Его задача – объединить усилия в целях развития территории.

Андрей Иванов, директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского, отметил, что организационными вопросами работы НОЦ будет заниматься управляющая компания, а роль высшего органа отведена Наблюдательному совету, который возглавляют губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В реализации программы деятельности Центра участвуют организации реального сектора экономики, вузы и научные институты, а также стратегические партнеры НОЦ.