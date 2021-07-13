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Ковидный госпиталь открывают на базе областной клинической больницы в Иркутске

Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией – в нем развернут 800 коек, сообщили SIA.RU в администрации области.

В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус. 

В ИОКБ в оперативном порядке провели зонирование красных, желтых и зеленых потоков пациентов, оборудовали палаты для пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями Росздравнадзора.

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На данный момент 400 коек уже действует. 

Весь персонал прошел обучение по работе в «красной» зоне. Проверка знаний по правильному надеванию и снятию средств индивидуальной защиты, по правильной обработке рук дезинфицирующим средствами проводилась под строгим контролем эпидемиологов. 

Госпитализация пациентов с COVID-19 в госпиталь будет осуществляться по строгим показателям и только по каналу скорой медицинской помощи. Самообратившиеся пациенты будут направлены в ковидные амбулаторные центры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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