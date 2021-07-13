Незаконные рубки на 1,6 млн рублей выявлены в Иркутской области

Жители Качугского района заготавливали лес за границами, определенными департаментом лесного хозяйства, сообщили SIA.RU в прокуратуре.

«Установлено, что в январе 2021 года между министерством лесного комплекса Иркутской области и гражданами заключены договоры купли-продажи лесных насаждений в пределах выделенных лесосек для заготовки древесины с целью дальнейшего возведения строений», – говорят в ведомстве.

В ходе выездной проверки выявлено, что рубка лесных насаждений произведена за границами отведенных лесосек на общей площади 1,3 га. В результате неправомерных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей.