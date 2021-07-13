Вузы Иркутской области проведут набор в дистанционном режиме

Направить документы в вуз можно несколькими способами: посредством электронной информационной системы организации через личный кабинет абитуриента, посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн», а также через операторов почтовой связи общего пользования, сообщили SIA.RU в министерстве образования региона.

В случае необходимости абитуриент может подать документы на поступление лично.

К июлю 2021 года, отметил министр, вакцинировалось более 60 % преподавателей вузов. Максим Парфёнов подчеркнул, что крайне важно в нынешней сложной ситуации убедить как можно больше коллег поставить вакцину от COVID-19.

Более подробно о прививочной кампании среди сотрудников вузов и вакцинации студентов, в том числе иностранных учащихся, рассказал заместитель председателя Совета ректоров Иркутской области Игорь Малов, ректор Иркутского государственного медицинского института. Общую картину по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдении санитарно-эпидемического благополучия в вузах Иркутской области представил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.