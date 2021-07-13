Роспотребнадзор разработал критерии проведения массовых мероприятий из-за коронавируса

Соответствующее постановление 7 июля подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Проведение мероприятий будет зависеть от темпа прироста заболеваемости COVID-19 за неделю, охвата населения тестированием на коронавирус и коэффициента распространения вируса.

К примеру, показатель по охвату населения тестированием должен составлять не менее 200 на 100 тысяч населения. Для Иркутской области при населении 2,375 млн человек должно проводиться ежедневно 5,5 тысяч тестов. По данным оперштаба, сейчас проводится чуть более 3 тысяч исследований в сутки. Это означает, что массовые мероприятия в Приангарье могут запретить даже в случае, если остальные показатели будут соответствовать критериям Роспотребнадзора .

Разрешенная численность мероприятий зависит от темпов прироста заболеваемости:

500–1000 человек — 10%;

1000–3000 человек — 5%;

больше 3000 человек — снижение заболеваемости.

– Высшим должностным лицам субъектов РФ принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений главных государственных санитарных врачей субъектов РФ, подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней, – говорится в документе.

Это постановление не распространяется на проведение массовых мероприятий в организациях культуры и образования.