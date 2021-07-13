Зарплаты россиян вырастут на 9,1% – Минэкономразвития

Среднемесячная зарплата россиян в 2021 году превысит 56 тыс. руб., сообщает РБК.

Министерство экономического развития (МЭР) России спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты граждан в 2021 году почти на 5 тыс. руб. или на 9,1% по отношению к уровню 2020 года и превысит 56 тыс. руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на обновленный в июне макроэкономический прогноз ведомства до 2024 года.

Согласно прогнозу МЭР, с 2022 года среднемесячные зарплаты в России начнут расти на 6,6% и уже к 2024 году составят около 68 тыс. руб. При этом еще в апреле Минэкономразвития предполагало, что доход россиян в этом году поднимется только на 3,8 тыс. (+7,4%) – до 54,8 тыс. руб.

«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь-февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий – ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения», – объяснили изменения прогноза в министерстве, добавив, что прогнозный объем фонда зарплат работников организаций ожидается на более высоком уровне – плюс 640 млрд руб. в 2021 году и 800-950 млрд руб. в 2022-2024 годах.

Также ведомство увеличило прогноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ вырастет на 2,5% до 11 950 руб., на 9,2% (до 13 059 руб.) в 2023 году и на 7,4% (до 14 031 руб.) в 2024 году.