Новый рекорд по дневному приросту больных COVID-19 поставило Приангарье

Это восьмой раз за неделю.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, рекорд по суточному приросту больных – наибольшему количеству за всю историю пандемии – обновился за неделю седьмой раз. За последний день зафиксировано 372 новых случая.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, ковидом в регионе заболели 78,6 тысячи человек. В больницах находятся 5,8 тысячи человек.

Выздоровели за последние сутки 139 человек, скончались – 30 людей с коронавирусом.