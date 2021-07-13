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Новый рекорд по дневному приросту больных COVID-19 поставило Приангарье

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Это восьмой раз за неделю.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, рекорд по суточному приросту больных – наибольшему количеству за всю историю пандемии – обновился за неделю седьмой раз. За последний день зафиксировано 372 новых случая.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, ковидом в регионе заболели 78,6 тысячи человек. В больницах находятся 5,8 тысячи человек.

Выздоровели за последние сутки 139 человек, скончались – 30 людей с коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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