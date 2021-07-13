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Пункт ПЦР-тестирования запустили в аэропорту Иркутска

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Стоимость теста составит 1890 рублей, сообщили SIA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Пассажиры, прибывающие из других городов России, а также из-за границы могут сдать тест на COVID-19 прямо в здравпункте терминала внутренних воздушных линий. Работать пункт будет утром и в первой половине дня. Для удобства пассажиров работают до трёх бригад лаборатории «Юнилаб». Результат будет готов в течение суток и отправлен на электронную почту», – говорят в пресс-службе.

Напомним, что пункты тестирования развернут и на вокзалах Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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