Пункт ПЦР-тестирования запустили в аэропорту Иркутска

Стоимость теста составит 1890 рублей, сообщили SIA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Пассажиры, прибывающие из других городов России, а также из-за границы могут сдать тест на COVID-19 прямо в здравпункте терминала внутренних воздушных линий. Работать пункт будет утром и в первой половине дня. Для удобства пассажиров работают до трёх бригад лаборатории «Юнилаб». Результат будет готов в течение суток и отправлен на электронную почту», – говорят в пресс-службе.

Напомним, что пункты тестирования развернут и на вокзалах Иркутска.