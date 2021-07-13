Дороги к больницам ремонтируют в Иркутске

К заключительному этапу подходит ремонт улицы 7-я Советская, сообщили SIA.RU в мэрии.

В результате договоренности мэра Иркутска с подрядной организацией, в дополнение к запланированному объему работ выполнен ремонт подъездных путей к Иркутской городской клинической больнице №1, а также ямочный – на территории учреждения.

Основной ремонт на улице 7-я Советская выполняют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Работы на объекте начали 20 апреля. На улице переложили участок тепловых сетей, обустроили тротуары и парковочные карманы, уложили асфальт по двухслойной технологии. Ремонт проводит компания «Строительные технологии».

Напомним, что в этом году в рамках БКАД ремонт проходит на 22 километрах городских дорог, в работе находится 21 участок. В ближайшее время будет завершен ремонт проезда Космический, улиц 2-я Батарейная и Франк–Каменецкого.