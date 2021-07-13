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Объём производства медицинского кислорода увеличат в Бурятии

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Три установки будут производить 15 тонн газа в сутки, сообщили SIA.RU в правительстве республики.

– Мы сейчас готовимся, чтобы в последующем у нас проблем с кислородом не было. Мы делаем мощности с запасом, собираем все имеющиеся возможности по производству кислорода в республике. Но нам не хватает, поэтому мы используем привозной кислород, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Поставки медицинского кислорода осуществляются из Красноярска и Новокузнецка, в ближайших планах – отгружать кислород из Томска и Новосибирска.

Напомним, что в Приангарье медицинский кислород поставляют четыре сибирских региона. Он оказался в дефиците на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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