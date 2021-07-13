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Ростех презентует новый военный самолет ОАК на МАКС-2021

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Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Госкорпорации РостехОбъединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта, сообщили в Ростехе.

Отдельные элементы новой машины уже можно увидеть в видеоролике, опубликованном на странице проекта по адресу – checkmate.uacrussia.ru. Также в ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта. 

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводиться с учетом требований противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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