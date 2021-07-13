Зарплату повысили 21% россиян

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, проводилось ли в российских компаниях повышение зарплат сотрудников в первом полугодии 2021 года. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов страны.

Каждый пятый опрошенный житель России (21%) указал, что в этом году уже получил прибавку к зарплате.

48% участников исследования, которым повысили зарплату с начала года, рассказали, что прибавка составила до 10% предыдущего дохода. 45% опрошенных получили прибавку в размере от 10% до 30%. Еще 4% респондентов указали, что их зарплата выросла на 30–50%, а 3% отметили повышение в более, чем 50%.