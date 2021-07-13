Дополнительные средства на восстановление подтопленных дорог получит Иркутская область

Всего же на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков, регионам страны выделят около 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В Иркутской области дополнительные средства будут направлены на проведение работ на четырёх объектах межмуниципального значения. Это три моста и автомобильная дорога.

Самым крупным объектом является строительство моста через реку Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск – Боровинок - Чуна в Нижнеудинском районе, у села Казачья Бадарановка. Там никогда не было моста, действует паромная переправа. Во время наводнения она была разрушена, паромная лодка затоплена.

В ближайшее время будут проведены торги и определён подрядчик для поведения работ. Построить мост планируют за два года, движение по нему откроют летом 2023 года. Этот мост станет первым в Иркутской области, по которому будет заключён контракт жизненного цикла. Подрядчик подготовит проектную документацию, получит положительное заключение государственной экспертизы, проведет строительно-монтажные работы и будет обслуживать мост.

Дополнительные федеральные средства будут направлены на реконструкции мостов через реки Изегольчик и Малый Едогон, расположенных на 38 и 50 километрах автодороги Тулун - Икей в Тулунском районе. Их опоры подмыло во время наводнения. Оба перехода находятся в аварийном состоянии. Их реконструкции завершат в 2022 году.