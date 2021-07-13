Иркутск и Братск в лидерах по количеству новых случаев COVID-19 в регионе

Иркутск, Братск и Иркутский район лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 13 июля.
Самая сложная ситуация, по-прежнему, в Иркутске. За сутки подтверждено 116 заболевших коронавирусом.
Из 372 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 116 (всего 28 219),
- в Братске – 38 (всего 4 387),
- в Иркутском районе – 30 (всего 5 430),
- в Усть-Илимске – 28 (всего 5 177).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 28 219,
- Ангарск – 7 999,
- Иркутский район – 5 430,
- Усть-Илимск – 5 177,
- Братск – 4 387.
Сегодня стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.
Всего коронавирусом в регионе с начала пандемии заболели 78,6 тысяч человек.